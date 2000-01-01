New York Times: "Мать всех бомб" уничтожила 82 боевика
Американская газета New York Times сообщает, что в результате удара "Матери всех бомб" в Афганистане были уничтожены 82 боевика ИГ. Ранее сообщалось, что жертвами удара сверхмощной неядерной бомбы США стали 36 боевиков.
Президент США назвал авиаудар "очень удачной миссией". Заряд массой 9,5 тонны был сброшен в Афганистане с самолета MC-130. Таких мощнейших бомб в арсенале США – 15. Удар, как сообщили в Вашингтоне, был нацелен на сеть тоннелей террористов и являлся демонстрацией того, что администрация США выполняет свое обещание – уничтожить ИГ.