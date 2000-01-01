Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












New York Times: `Мать всех бомб` уничтожила 82 боевика 15.04 10:17   MIGnews.com

New York Times: "Мать всех бомб" уничтожила 82 боевика

Американская газета New York Times сообщает, что в результате удара "Матери всех бомб" в Афганистане были уничтожены 82 боевика ИГ. Ранее сообщалось, что жертвами удара сверхмощной неядерной бомбы США стали 36 боевиков.

Президент США назвал авиаудар "очень удачной миссией". Заряд массой 9,5 тонны был сброшен в Афганистане с самолета MC-130. Таких мощнейших бомб в арсенале США – 15. Удар, как сообщили в Вашингтоне, был нацелен на сеть тоннелей террористов и являлся демонстрацией того, что администрация США выполняет свое обещание – уничтожить ИГ.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:37
Спецслужбы Британии ищут сотрудников, знающих русский язык
09:56
В немецкую газету пришло письмо с датой следующего теракта
09:38
СМИ: на военном параде в КНДР показали баллистические ракеты
08:49
Китай назвал победителя в войне США и КНДР
08:20
Узбекистан предупреждал Запад о "стокгольмском террористе"
07:59
До выборов во Франции осталось 8 дней. Фаворита нет
07:38
В Пхеньяне начался грандиозный военный парад  
07:15
Горбачев: все признаки холодной войны налицо
06:45
Прокуратура хочет лишить Марин Ле Пен неприкосновенности
05:24
8-летний мальчик угнал авто, чтобы съездить за картошкой фри  
03:17
В Киеве рассказали о ходе подготовки к Евровидению
02:29
Ученые: детям обязательно нужно читать сказки на ночь
00:27
СМИ: Анджелина Джоли снова готовится выйти замуж
22:37
На спутнике Сатурна нашли условия для зарождения жизни
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus