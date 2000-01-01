15.04 10:17 MIGnews.com

New York Times: "Мать всех бомб" уничтожила 82 боевика

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Американская газета New York Times сообщает, что в результате удара "Матери всех бомб" в Афганистане были уничтожены 82 боевика ИГ. Ранее сообщалось, что жертвами удара сверхмощной неядерной бомбы США стали 36 боевиков.Президент США назвал авиаудар "очень удачной миссией". Заряд массой 9,5 тонны был сброшен в Афганистане с самолета MC-130. Таких мощнейших бомб в арсенале США – 15. Удар, как сообщили в Вашингтоне, был нацелен на сеть тоннелей террористов и являлся демонстрацией того, что администрация США выполняет свое обещание – уничтожить ИГ.