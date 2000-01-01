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Прокуратура Германии изучает очередное письмо с угрозами 15.04 09:56   MIGnews.com

В немецкую газету пришло письмо с датой следующего теракта

Прокуратура Германии изучает новое письмо с угрозами от экстремистов. Записку неизвестные отправили в редакцию газеты Der Tagesspiegel. Журналисты, в свою очередь, передали ее полиции.

Автор текста утверждает, что в следующую субботу "прольется кровь". Издание пишет, что из важных событий на 22 апреля запланирован митинг против евроскептиков в Кельне. Спецслужбы уже приняли информацию к сведению.

Накануне следователи, которые занимаются делом о нападении на автобус футбольного клуба "Боруссия", пришли к выводу, что оставленные на месте записки не имеют отношения к ИГ. По их версии, к преступлению могут быть причастны левые или правые немецкие радикалы. В результате взрыва возле автобуса пострадали два человека. Власти назвали случившееся терактом, напоминает телеканал "Россия 24"
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