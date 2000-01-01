15.04 19:54 MIGnews.com

Алеппо: количество жертв взрыва возросло до 39 человек

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В пригороде Алеппо, в подконтрольном повстанцам районе Рашидин, произошел взрыв возле автобусов с эвакуированными жителями.По данным государственных сирийских СМИ, жертвами взрыва стали 39 человек. Другие источники сообщают о 43-60 погибших. Также сообщается ,что сотни гражданских получили ранения.В субботу, 15 апреля, взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. В автобусах находились жители городов Фуа и Кефрая, осажденных повстанцами с марта 2015 года.