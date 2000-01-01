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Беэр-Шева: на улице найдено тело 28-летнего мужчины | Фото: Thinkstock15.04 19:28   MIGnews.com

Беэр-Шева: на улице найдено тело 28-летнего мужчины

Тело 28-летнего мужчины было обнаружено на улице города Беэр-Шева. Об этом сообщили местные правоохранительные органы в субботу, 15 апреля.

Причина смерти погибшего остается неизвестной.

Полиция прибыла на место происшествия после того, как к сотрудникам поступила информации о человеке, лежащим на улице без каких-либо признаков жизни.

Сообщается, что первичный осмотр выявил наличие телесных повреждений у убитого.

Также полиция задержала 3 товарищей потерпевшего. Им объявлено подозрение в причастности к убийству. Однако после допроса подозреваемые были досрочно освобождены.

По факту инцидента начато расследование.
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