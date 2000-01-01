15.04 19:28 MIGnews.com

Беэр-Шева: на улице найдено тело 28-летнего мужчины

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Тело 28-летнего мужчины было обнаружено на улице города Беэр-Шева. Об этом сообщили местные правоохранительные органы в субботу, 15 апреля.Причина смерти погибшего остается неизвестной.Полиция прибыла на место происшествия после того, как к сотрудникам поступила информации о человеке, лежащим на улице без каких-либо признаков жизни.Сообщается, что первичный осмотр выявил наличие телесных повреждений у убитого.Также полиция задержала 3 товарищей потерпевшего. Им объявлено подозрение в причастности к убийству. Однако после допроса подозреваемые были досрочно освобождены.По факту инцидента начато расследование.