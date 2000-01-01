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15.04 18:55   MIGnews.com

Шри-Ланка: при обрушении мусорной свалки погибли 16 человек

По меньшей мере 16 человек, в том числе четверо детей погибли при обрушении мусорной свалки в бедном районе столицы Шри-Ланки Коломбо, сообщил представитель армии страны.

Огромная гора мусора высотой более 90 метров обвалилась на жилые дома в пятницу после дождей и пожара.

Около 40 домов оказались разрушены. Более 180 человек остались без крыши над головой. Представители экстренных служб сообщили, что до 20 человек могут все еще находиться под завалами.

На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы, в которых задействована армия. Власти опасаются, что число жертв может возрасти, передает Би Би Си.
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