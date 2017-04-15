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Алеппо: взрыв на стоянке автобусов устроил смертник | Фото: Thinkstock15.04 17:42   MIGnews.com

Алеппо: взрыв на стоянке автобусов устроил смертник

Мощный взрыв в районе Рашидин на месте стоянки автобусов с эвакуированными жителями из Фуа и Кефрая произошел в результате подрыва смертника в машине, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Алеппо.

Ранее стало известно о теракте в районе Рашидин на месте куда привезли жителей из шиитских поселений Фуа и Кефрая в процессе эвакуации.
Точное количество погибших уточняется.

Часть автобусов с эвакуированными гражданами на данный момент находится заблокированными в районе Рашидин, который контролируется боевиками.
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