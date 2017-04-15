Алеппо: взрыв на стоянке автобусов устроил смертник
Мощный взрыв в районе Рашидин на месте стоянки автобусов с эвакуированными жителями из Фуа и Кефрая произошел в результате подрыва смертника в машине, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Алеппо.
Ранее стало известно о теракте в районе Рашидин на месте куда привезли жителей из шиитских поселений Фуа и Кефрая в процессе эвакуации.
Точное количество погибших уточняется.
Часть автобусов с эвакуированными гражданами на данный момент находится заблокированными в районе Рашидин, который контролируется боевиками.