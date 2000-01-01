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В Алеппо прогремел взрыв. Есть жертвы | Фото: Thinkstock15.04 17:17   MIGnews.com

В Алеппо прогремел взрыв. Есть жертвы

В районе сирийского Алеппо прогремел взрыв недалеко от автобусов с эвакуированными мирными жителями. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

Инцидент произошел в субботу, 15 апреля.

Уточняется, что в автобусах находились мирные жители, преимущественно шииты, из населенных пунктов поселений Фуа и Кефрая.

В результате взрыва есть погибшие и раненые. Точное число пока не сообщается.

Однако согласно данным сирийского телеканала "Аль-Ихбария", жертвами взрыва стали более 20 человек. Около 50 получили ранения.

"Взрыв среди автобусов в районе Рашидин…, которые везли жителей Фуа и Кефрая", — сообщил сирийский государственный новостной канал "Ихбария".
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