15.04 17:17 MIGnews.com

В Алеппо прогремел взрыв. Есть жертвы

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В районе сирийского Алеппо прогремел взрыв недалеко от автобусов с эвакуированными мирными жителями. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.Инцидент произошел в субботу, 15 апреля.Уточняется, что в автобусах находились мирные жители, преимущественно шииты, из населенных пунктов поселений Фуа и Кефрая.В результате взрыва есть погибшие и раненые. Точное число пока не сообщается.Однако согласно данным сирийского телеканала "Аль-Ихбария", жертвами взрыва стали более 20 человек. Около 50 получили ранения."Взрыв среди автобусов в районе Рашидин…, которые везли жителей Фуа и Кефрая", — сообщил сирийский государственный новостной канал "Ихбария".