15.04 16:52 MIGnews.com

Париж: массовые столкновения мигрантов

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Массовые столкновения между беженцами из Судана и Афганистана произошли на севере Парижа. Конфликт в ночь на субботу, 15 апреля вспыхнул из-за нехватки мест в центре приема мигрантов.Инцидент произошел в парижском районе Порт де ла Шапель.Как сообщает газета Le Parisien, в потасовке участвовало более 100 беженцев. В результате, чтобы как-то усмирить и разнять на место столкновений приехала полиция.Сотрудникам правоохранительных органов понадобилось пару часов для восстановления порядка.Согласно последним данным, в результате столкновений пострадали 20 мигрантов.