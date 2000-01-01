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15.04 16:52   MIGnews.com

Париж: массовые столкновения мигрантов

Массовые столкновения между беженцами из Судана и Афганистана произошли на севере Парижа. Конфликт в ночь на субботу, 15 апреля вспыхнул из-за нехватки мест в центре приема мигрантов.

Инцидент произошел в парижском районе Порт де ла Шапель.

Как сообщает газета Le Parisien, в потасовке участвовало более 100 беженцев. В результате, чтобы как-то усмирить и разнять на место столкновений приехала полиция.

Сотрудникам правоохранительных органов понадобилось пару часов для восстановления порядка.

Согласно последним данным, в результате столкновений пострадали 20 мигрантов.
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