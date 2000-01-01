15.04 14:16 MIGnews.com

Убит "военный министр" ИГ

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В Мосуле в ходе ракетного удара уничтожен один из лидеров ИГ. Об этом сообщает журнал Times со ссылкой на свои источники. Речь идет о Гулмуроде Халимлове, которого террористы называли "военным министром", передает канал "Россия 24".Халимов родом из Таджикистана. Начинал карьеру в советском спецназе, а после распада Советского Союза стал командиром ОМОНа и служил в президентской гвардии. В течение пяти лет тренировался на американской военной базе. Наставниками, как утверждает Times, выступали наёмники из частной военной компании Blackwater. В 2015 году Халимов примкнул к террористам и отправился воевать в Сирию — специализировался на подрыве автомобилей коалиции.