15.04 14:15 MIGnews.com

Исполнитель теракта в Берлине получал приказы от главаря ИГ

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Исполнитель теракта в Берлине 19 декабря 2016 года Анис Амри получал указания непосредственно от одного из главарей группировки “Исламское государство”. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine со ссылкой на журнал Der Spiegel.Как сообщается, Амри получал указания от Абу Бараа аль-Ираки, который отвечает за “внешние операции” в группировке. Амри контактировал с ним не позднее чем 10 ноября.По данным СМИ, имя аль-Ираки известно германским властям. В частности, он курировал отправку в Германию нескольких террористов под видом беженцев.Ранее стало известно, что полиция ФРГ предлагала депортировать исполнителя теракта в Берлине до атаки.