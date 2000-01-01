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Экс-генерал армии Сирии обвинил Асада в утаивании химоружия | Фото: Thinkstock15.04 13:34   MIGnews.com

Экс-генерал армии Сирии обвинил Асада в утаивании химоружия

Генерал армии Сирии Захер ас-Сакат, который дезертировал в 2013 году, заявил, что президент страны Башар Асад скрыл сотни тонн химоружия. Об этом он рассказал изданию The Telegraph.

В 2016 году Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявила, что химическое оружие полностью ликвидировано или вывезено с территории Сирии. Однако ас-Сакат утверждает, что сирийские власти согласились на ликвидацию только части запаса химоружия.

“Они признались в наличии только 1,3 тыс. тонн [химоружия], когда как в реальности его было в два раза больше. По минимальным оценкам, у них было 2 тыс. тонн”, — заявил бывший сирийский военный.

Как отмечает газета, ас-Сакат был одним из самых высокопоставленных военных в области химического оружия сирийской армии. Он также сохранил контакты с официальными лицами в стране, несмотря на дезертирство.

Бывший генерал уверен, что Сирия располагает большими запасами зарина, а также веществ, из которых его получают. Кроме того, утверждает он, в распоряжении сирийской армии есть авиабомбы, способные переносить химические заряды.
Ранее советник Асада назвала нелогичными обвинения в применении химоружия.
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