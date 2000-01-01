15.04 13:34 MIGnews.com

Экс-генерал армии Сирии обвинил Асада в утаивании химоружия

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Генерал армии Сирии Захер ас-Сакат, который дезертировал в 2013 году, заявил, что президент страны Башар Асад скрыл сотни тонн химоружия. Об этом он рассказал изданию The Telegraph.В 2016 году Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявила, что химическое оружие полностью ликвидировано или вывезено с территории Сирии. Однако ас-Сакат утверждает, что сирийские власти согласились на ликвидацию только части запаса химоружия.“Они признались в наличии только 1,3 тыс. тонн [химоружия], когда как в реальности его было в два раза больше. По минимальным оценкам, у них было 2 тыс. тонн”, — заявил бывший сирийский военный.Как отмечает газета, ас-Сакат был одним из самых высокопоставленных военных в области химического оружия сирийской армии. Он также сохранил контакты с официальными лицами в стране, несмотря на дезертирство.Бывший генерал уверен, что Сирия располагает большими запасами зарина, а также веществ, из которых его получают. Кроме того, утверждает он, в распоряжении сирийской армии есть авиабомбы, способные переносить химические заряды.Ранее советник Асада назвала нелогичными обвинения в применении химоружия.