15.03 07:22 MIGnews.com

Новый поворот: реальной целью атаки была дочь Скрипаля

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В деле о попытке убийства двойного агента Сергея Скрипаля нервно-паралитическим газом появились новые шокирующие детали.Племянница Скрипаля, Виктория, утверждает, что реальной целью атаки был не сам Скрипаль, а его дочь Юлия.Юлия якобы рассорилась со своей потенциальной свекровью после того, как объявила о решении создать семью. Свекровь, по данным газеты The Sun, является высокопоставленным сановником в российской службе безопасности: она была в ярости от того, что ее сын намерен жениться на дочери человека, сдавшего более 300 российских агентов.45-летняя Виктория, жительница города Ярославль, говорит: “По моему мнению, это не было сделано против дяди Сергея, но против его дочери. Мать не могла принять Юлию и считала, что дочь предателя сама станет предательницей. Метод тоже характерен для женщин. Женщины любят пользоваться ядами, и считают такой вид мести прекрасным”.