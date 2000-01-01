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Целью покушения на Хамдаллу был не Хамдалла 15.03 21:04   MIGnews.com

Целью покушения на Хамдаллу был не Хамдалла

Рабочее предположение следователей по делу о покушении на жизнь премьер-министра Палестинской автономии Рами Хамдаллу заключается в том, что главной целью злоумышленников был не он.

Со ссылкой на источники в ПА иерусалимская редакция издания Breitbart сообщает, что целью взрыва на границе сектора Газа с Израилем был находившийся в автомобиле с Хамдаллой глава палестинской разведки Маджид Фарадж.

Именно Фарадж является главной фигурой в аппарате безопасности автономии. И именно он предупреждает Махмуда Аббаса против примирения с ХАМАСом, считая это планом группировки с целью захвата контроля над ООП и всей Иудеей и Самарией.

По данным чиновника, во время своего последнего визита в сектор Газа именно под давлением Фараджа Хамдалла отказался от встречи как с делегацией ХАМАСа, так и с египетской разведкой, которая прибыла в сектор Газа для содействия переговорам о примирении.

Собеседник Breitbart считает отказ, которым ХАМАСа ответил на требование ПА создать общую следственную группу с ФАТХом, доказательством того, что именно ХАМАС пытается что-то скрыть.

Напомним, что в группировке мнения об ответственности за случившееся разделились: сначала ХАМАС возлагал ее на салафитов, а после беседы Хамдаллы с главой политбюро организации Исмаилом Ханийе в этом обвинили Израиль.
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