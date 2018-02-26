Смерть журналиста: Фицо решил покинуть премьерское кресло
Словацкий лидер правительства Роберт Фицо подал в отставку по причине массовых протестов из-за смерти журналиста-расследователя и угрозы новых выборов. В отставку решились уйти все министры правительства, но им придется задержаться, они будут работать до назначения нового Кабинета.
Президент Словакии Андрей Киска приказал заместителю премьера по инвестициям Петеру Пеллегрини сформировать новое правительство.
Отметим, Фицо заявлял о готовности сложить полномочия, если следующим премьером станет представитель правящей партии SMER, пишет Pravda.sk.
Ранее, десятки тысяч разъяренных словаков заполнили городские улицы страны по причине убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка. Протестующие оббивали пороги парламента и правительства, тем самым требовали отставки лидера правительства.
Напомним, 26.02.2018 в Словакии был застрелен журналист-расследователь Ян Куцяк и его девушка. Правоохранители считают мотивом профдеятельность.