Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Смерть журналиста: Фицо решил покинуть премьерское кресло 16.03 05:12   MIGnews.com

Смерть журналиста: Фицо решил покинуть премьерское кресло

Словацкий лидер правительства Роберт Фицо подал в отставку по причине массовых протестов из-за смерти журналиста-расследователя и угрозы новых выборов. В отставку решились уйти все министры правительства, но им придется задержаться, они будут работать до назначения нового Кабинета.

Президент Словакии Андрей Киска приказал заместителю премьера по инвестициям Петеру Пеллегрини сформировать новое правительство.

Отметим, Фицо заявлял о готовности сложить полномочия, если следующим премьером станет представитель правящей партии SMER, пишет Pravda.sk.

Ранее, десятки тысяч разъяренных словаков заполнили городские улицы страны по причине убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка. Протестующие оббивали пороги парламента и правительства, тем самым требовали отставки лидера правительства.

Напомним, 26.02.2018 в Словакии был застрелен журналист-расследователь Ян Куцяк и его девушка. Правоохранители считают мотивом профдеятельность.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:13
Сирийские организации бойкотом ЧМ добиваются реакции РФ
03:15
Египет решил воевать с дефективными фетвами
02:02
Фанаты Гарри Поттера нашли ляпы в "Фантастических тварях"
01:30
Станцию тель-авивского метротрамвая назовут в честь певца
00:51
В Уганде член экипажа Emirates выпал из самолета
23:07
Хакеры выложили в интернет скрипт для взлома Windows
22:37
С Табаковым пришли проститься несколько тысяч человек - МХТ
21:48
"Хизбалла" к войне с Израилем готова, но не ждет ее начала
21:04
Целью покушения на Хамдаллу был не Хамдалла
20:30
Израиль осудил отравление Скрипаля
20:11
Багдадские студенты переоделись нацистами
19:44
Франция приказала арестовать дочь короля Саудовской Аравии
19:09
БАГАЦ заморозил депортацию африканских нелегалов
18:46
Голда Меир и Леви Эшколь хотели переместить арабов Газы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus