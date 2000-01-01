15.03 20:11 MIGnews.com

Багдадские студенты переоделись нацистами

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Пять членов аспирантуры медицинского факультета Багдадского университета оказались в эпицентре нацистского скандала после того, как переоделись в военную форму Третьего рейха и обнародовали несколько "гламурных" фотографий на фоне городских развалин.Широкой огласки случившемуся предала публикация их в Facebook-сообществе ShakwMakw, на которое подписаны порядка 3 миллионов пользователей соцсети, многие из которых живут в Ираке. Многие участники ShakwMakw осудили снимки.На снимках видно, что не забыли иракские медики и об обязательных атрибутах: нашивках и повязках со свастикой. СМИ отмечают, что их наряды напоминают форму военнослужащих штурмовых отрядов Вермахта, которые солдаты носили после 1921 года.Впоследствии фотограф, на чьей странице снимки появились изначально, извинилась перед своими подписчикам в Facebook и удалила их."Прошу прощения за нацистский пост. Я его удалила. Это были просто снимки и не более. Я не имела в виду ничего более этого. Спасибо за ваши комментарии", - написала она, отметив, что в связи со случившимся посольство Германии в Ираке уже обратилось к администрации Facebook.Позже фотограф вновь извинилась, заверив в том, что она выступает против экстремизма, нацистской политики и "всего, что ведет к войне".После публикации снимков в Instagram, модераторы соцсети закрыли аккаунт фотографа.