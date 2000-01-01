Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Багдадские студенты переоделись нацистами 15.03 20:11   MIGnews.com

Багдадские студенты переоделись нацистами

Пять членов аспирантуры медицинского факультета Багдадского университета оказались в эпицентре нацистского скандала после того, как переоделись в военную форму Третьего рейха и обнародовали несколько "гламурных" фотографий на фоне городских развалин.

Широкой огласки случившемуся предала публикация их в Facebook-сообществе ShakwMakw, на которое подписаны порядка 3 миллионов пользователей соцсети, многие из которых живут в Ираке. Многие участники ShakwMakw осудили снимки.
Багдадские студенты переоделись нацистами

На снимках видно, что не забыли иракские медики и об обязательных атрибутах: нашивках и повязках со свастикой. СМИ отмечают, что их наряды напоминают форму военнослужащих штурмовых отрядов Вермахта, которые солдаты носили после 1921 года.

Впоследствии фотограф, на чьей странице снимки появились изначально, извинилась перед своими подписчикам в Facebook и удалила их.

"Прошу прощения за нацистский пост. Я его удалила. Это были просто снимки и не более. Я не имела в виду ничего более этого. Спасибо за ваши комментарии", - написала она, отметив, что в связи со случившимся посольство Германии в Ираке уже обратилось к администрации Facebook.

Позже фотограф вновь извинилась, заверив в том, что она выступает против экстремизма, нацистской политики и "всего, что ведет к войне".

После публикации снимков в Instagram, модераторы соцсети закрыли аккаунт фотографа.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:04
Целью покушения на Хамдаллу был не Хамдалла
20:30
Израиль осудил отравление Скрипаля
19:44
Франция приказала арестовать дочь короля Саудовской Аравии
19:09
БАГАЦ заморозил депортацию африканских нелегалов
18:46
Голда Меир и Леви Эшколь хотели переместить арабов Газы
18:17
Столтенберг пообещал, что НАТО ответит на вызов РФ
18:11
Эр-Рияд будет противостоять "Гитлеру Ближнего Востока"
17:52
ЦАХАЛ обезвредил бомбу лазером
17:04
Мы тоже на карте: 2.208 миллиардеров, из них 22 - в Израиле
16:50
Групповой секс игрока Бейтар сняли на видео и слили в Сеть
16:22
Стало известно, какие страны ЕС полюбились беженцам
16:14
Американский авианосец "Иводзима" в порту Хайфы
15:45
После Ирана разрабатывать ядерное оружие начнут и Сауды
15:21
Тереза Мэй прибыла на место отравления Скрипаля
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus