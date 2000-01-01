Франция приказала арестовать дочь короля Саудовской Аравии
Дочь короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, Хасса, должна быть арестована французскими правоохранительными органами. Женщину подозревают в том, что она приказала своему телохранителю избить рабочего в своих парижских апартаментах.
Как сообщает французская газета Le Point, ордер на арест монаршей особы 15 марта издал французский суд.
Речь идет об инциденте полуторалетней давности, когда пресса обнародовала информацию о том, что 42-летняя принцесса Хасса заставила 53-летнего французского художника-декоратора целовать ее ноги, после того как он сфотографировал ее покои. Женщина заподозрила его в намерении продать снимки прессе и приказала телохранителю его убить.
Несмотря на это, после нескольких часов избиения художника отпустили, после чего он обратился в полицию.
В результате телохранителя арестовали, а сама принцесса покинула страну, благодаря дипломатическому иммунитету.