Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Франция приказала арестовать дочь короля Саудовской Аравии | Фото: Pixabay15.03 19:44   MIGnews.com

Франция приказала арестовать дочь короля Саудовской Аравии

Дочь короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, Хасса, должна быть арестована французскими правоохранительными органами. Женщину подозревают в том, что она приказала своему телохранителю избить рабочего в своих парижских апартаментах.

Как сообщает французская газета Le Point, ордер на арест монаршей особы 15 марта издал французский суд.

Речь идет об инциденте полуторалетней давности, когда пресса обнародовала информацию о том, что 42-летняя принцесса Хасса заставила 53-летнего французского художника-декоратора целовать ее ноги, после того как он сфотографировал ее покои. Женщина заподозрила его в намерении продать снимки прессе и приказала телохранителю его убить.

Несмотря на это, после нескольких часов избиения художника отпустили, после чего он обратился в полицию.

В результате телохранителя арестовали, а сама принцесса покинула страну, благодаря дипломатическому иммунитету.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:04
Целью покушения на Хамдаллу был не Хамдалла
20:30
Израиль осудил отравление Скрипаля
20:11
Багдадские студенты переоделись нацистами
19:09
БАГАЦ заморозил депортацию африканских нелегалов
18:46
Голда Меир и Леви Эшколь хотели переместить арабов Газы
18:17
Столтенберг пообещал, что НАТО ответит на вызов РФ
18:11
Эр-Рияд будет противостоять "Гитлеру Ближнего Востока"
17:52
ЦАХАЛ обезвредил бомбу лазером
17:04
Мы тоже на карте: 2.208 миллиардеров, из них 22 - в Израиле
16:50
Групповой секс игрока Бейтар сняли на видео и слили в Сеть
16:22
Стало известно, какие страны ЕС полюбились беженцам
16:14
Американский авианосец "Иводзима" в порту Хайфы
15:45
После Ирана разрабатывать ядерное оружие начнут и Сауды
15:21
Тереза Мэй прибыла на место отравления Скрипаля
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus