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БАГАЦ заморозил депортацию африканских нелегалов 15.03 19:09   MIGnews.com

БАГАЦ заморозил депортацию африканских нелегалов

Всего за несколько недель до начала правительственной программы Верховный суд Израиля заморозил план депортации из страны тысяч нелегальных африканских иммигрантов.

15 марта БАГАЦ издал временный запрет на депортацию нелегалов в неуказанные третьи страны до тех пор, пока суд не примет решение по нескольким ходатайствам, которые по данному вопросу подали левые организации.

С 2014 года Израиль депортировал около 15 тыс. инфильтрантов, но в стране до сих пор остаются около 40 тыс. человек, не считая рожденных от нелегалов детей. Напомним, что правительство приняло план, согласно которому каждый нелегал, согласившийся добровольно покинуть пределы страны, получит на руки билет на самолет в один конец и 3500 долларов наличными.

Тем временем в Негеве закрылся центр "Холот", в котором временно проживали те беженцы, отказавшиеся добровольно покинуть Израиль. Со ссылкой на пресс-секретаря иммиграционной службы Сабина Хаддад агентство AFP сообщает, что объект прекратил работу незадолго до полуночи.

Несколько десятков его "постояльцев", которые до начала года не обратились с прошением о предоставлении убежища, и тех, чьи заявки были отклонены, переместили в центр закрытого типа "Саароним", еще пятьсот освободили, запретив при этом селиться в крупных городах, где уже проживает немало нелегалов. Это Иерусалим, Ашдод, Тель-Авив, Эйлат, Нетания, Бней-Брак и Петах-Тиква.
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