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Стало известно, какие страны ЕС полюбились беженцам 15.03 16:22   MIGnews.com

Стало известно, какие страны ЕС полюбились беженцам

Аналитики выяснили, что в ЕС число поданных ходатайств о предоставлении убежища в 2017 году снизилось вдвое – до 649 855. А вот Германию завалили запросами, если сравнивать с европейскими соседями – 198 255.

Стоит отметить, что в Германии эта цифра также снизилась с 60% среди всех заявок в ЕС в 2016 году до 30% в 2017, об этом свидетельствуют данные статистического управления ЕС Eurostat, пишет The Local.

В минувшем году Италия получила второе место с 126 550 поданными прошениями, за ней разместилась Франция (91 070), а потом Греция (57 020). Австрия осела на восьмой позиции с 22 160 заявками. В период между 2011 и 2016 годами в Германию было направлено 1,55 млн заявок на предоставление убежища, а больше половины из них – в 2015 и 2016 годах.

Если взять во внимание повторные заявления, тогда общая сумма на 2017 год составит 704 625 по всей территории ЕС и 222 560 в Германии.

Такая тенденция продолжается в Германии и в 2018 году. 11 000 человек уже были зарегистрированы как лица, впервые ищущие убежища, в феврале, по данным Федерального МВД. Это на 3 300 человек меньше, чем в аналогичный период 2017 года. Большинство заявителей – из Сирии, Ирака и Нигерии.
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