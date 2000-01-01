В среду в порт Хайфы причалил авианосец ВМС США USS "Иводзима". Он бросил якорь в одном из главных портов страны после окончания совместных американо-израильских военных учений "Можжевеловая кобра" ранее в этом месяце.
Причалить 257-метровому кораблю с 2 000 американских военнослужащих помогали сразу три буксира. В хайфском порту он пробудет в течение четырех дней.
Спущенная в 2000 году на воду "Иводзима" относится к универсальным десантным кораблям типа Wasp ("Оса").
Сотрудники порта и муниципалитета заранее подготовились к прибытию такой массовой "делегации": солдат и моряков ждали десятки автобусов, на которых они отправились на экскурсии по стране, а местные предприятия удостоверились в том, что они смогут всех их разместить.
Председатель совета директоров порта Хайфа Эшель Армони приветствовал корабль и его экипаж.