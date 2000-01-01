15.03 16:14 MIGnews.com

Американский авианосец "Иводзима" в порту Хайфы

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В среду в порт Хайфы причалил авианосец ВМС США USS "Иводзима". Он бросил якорь в одном из главных портов страны после окончания совместных американо-израильских военных учений "Можжевеловая кобра" ранее в этом месяце.Причалить 257-метровому кораблю с 2 000 американских военнослужащих помогали сразу три буксира. В хайфском порту он пробудет в течение четырех дней.Спущенная в 2000 году на воду "Иводзима" относится к универсальным десантным кораблям типа Wasp ("Оса").Сотрудники порта и муниципалитета заранее подготовились к прибытию такой массовой "делегации": солдат и моряков ждали десятки автобусов, на которых они отправились на экскурсии по стране, а местные предприятия удостоверились в том, что они смогут всех их разместить.Председатель совета директоров порта Хайфа Эшель Армони приветствовал корабль и его экипаж.