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Американский авианосец `Иводзима` в порту Хайфы | Фото: Official U.S. Navy Page/Flickr15.03 16:14   MIGnews.com

Американский авианосец "Иводзима" в порту Хайфы

В среду в порт Хайфы причалил авианосец ВМС США USS "Иводзима". Он бросил якорь в одном из главных портов страны после окончания совместных американо-израильских военных учений "Можжевеловая кобра" ранее в этом месяце.

Причалить 257-метровому кораблю с 2 000 американских военнослужащих помогали сразу три буксира. В хайфском порту он пробудет в течение четырех дней.

Спущенная в 2000 году на воду "Иводзима" относится к универсальным десантным кораблям типа Wasp ("Оса").

Сотрудники порта и муниципалитета заранее подготовились к прибытию такой массовой "делегации": солдат и моряков ждали десятки автобусов, на которых они отправились на экскурсии по стране, а местные предприятия удостоверились в том, что они смогут всех их разместить.

Председатель совета директоров порта Хайфа Эшель Армони приветствовал корабль и его экипаж.
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