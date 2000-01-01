15.03 13:33 MIGnews.com

Пытавшегося наброситься на Меркель, отправили психушку

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Мужчина, который вчера пытался прорваться к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, когда она выходила из здания бундестага, и был задержан ее телохранителями, сейчас находиться в психбольнице. Об этом сообщает газета Welt.Напомним, инцидент произошел после переизбрания Меркель на пост главы правительства. Тогда, когда она выходила из здания, где проходила инаугурация, на нее попытался наброситься 23 летний выходец из Афганистана, но он был вовремя задержан охранной Меркель и доставлен в отделение полиции.Против задержанного составили заявление о неповиновении сотрудникам правоохранительных органов.При этом о мотивах его поступка и причинах отправления в отделение психиатрической больницы не сообщается.