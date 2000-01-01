Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Скриншот с видео 15.03 13:33   MIGnews.com

Пытавшегося наброситься на Меркель, отправили психушку

Мужчина, который вчера пытался прорваться к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, когда она выходила из здания бундестага, и был задержан ее телохранителями, сейчас находиться в психбольнице. Об этом сообщает газета Welt.

Напомним, инцидент произошел после переизбрания Меркель на пост главы правительства. Тогда, когда она выходила из здания, где проходила инаугурация, на нее попытался наброситься 23 летний выходец из Афганистана, но он был вовремя задержан охранной Меркель и доставлен в отделение полиции.



Против задержанного составили заявление о неповиновении сотрудникам правоохранительных органов.

При этом о мотивах его поступка и причинах отправления в отделение психиатрической больницы не сообщается.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:53
Арье Дери: мэра Сдерота нужно лечить
13:05
Эльдад Янив: я ухожу из Сионистского Лагеря
13:03
Новая провокация: арабы строят незаконную дорогу к Ицхару
12:22
Министерство обороны Израиля дважды солгало СМИ
12:16
ЦАХАЛ предупредил о чрезвычайно серьезном инциденте в Газе
11:17
Никки Хэйли в СБ : Россия виновна в атаке против Скрипаля
11:12
Адвокат проглотил наркотики при обыске в тюрьме Аялон
10:52
Госконтролер: квоты призыва харедим не выполняются
10:22
ЕС заплатит Турции 3 миллиарда евро для помощи беженцам
09:51
Ольмерт рассказал как мыл полы в тюрьме
09:32
ЦАХАЛ атаковал на севере Газы
09:30
ХАМАС начал расследование о покушении на Хамдаллу
09:19
США выступили против проекта СБ ООН от КНР и РФ по КНДР
09:16
Начальная зарплата учителям увеличена до 8 тысяч шекелей
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus