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15.03 13:03   MIGnews.com

Новая провокация: арабы строят незаконную дорогу к Ицхару

Жители арабской деревни Эйнабус сегодня утром начали беспрепятственно пробивать дорогу к еврейскому поселению Ицхар. Палестинцы при помощи экскаватора расчищают дорогу через закрытую военную зону, которая может соединить их деревню с израильским поселением.

Об этом сообщает Аруц Шве в четверг, 15 марта.

Примечательно, что район по которому проходит дорога – это закрытая военная зона, но солдаты ЦАХАЛа пока не остановили очередную провокацию арабов.

Власти Ицхара заявили, что что Абу Мазен выделил средства для осваивания землей между палестинскими деревнями и израильским поселением.

В Ицхаре считают, что дорога ставит под угрозу безопасность поселения, так как она позволит добраться на авто из Эйнабуса до окраины еврейского поселения – к тем местам, где ранее произошло множество терактов и поджогов.

Власти поселения призвали ЦАХАЛ немедленно вмешаться и предотвратить дальнейшую провокацию арабов.
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