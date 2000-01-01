16.03 00:51 MIGnews.com

В Уганде член экипажа Emirates выпал из самолета

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При подготовке к взлету самолета авиакомпании Emirates в аэропорту "Энтеббе в Уганде, один из членов экипажа выпал из воздушного транспорта и получил смертельные травмы. Об этом сообщил представитель компании газете Khaleej Times."Мы можем подтвердить, что член экипажа, к сожалению, выпал из открытой двери при подготовке к взлёту рейса EK729 из Энтеббе 14 марта", - приводит слова собеседника издание.Почему дверь оказалось открытой пока остается неясно. Пострадавшего сотрудника в срочном порядке доставили в госпиталь, где врачи его состояние оценили как крайне тяжелое.