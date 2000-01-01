15.03 11:12 MIGnews.com
Адвокат проглотил наркотики при обыске в тюрьме Аялон
Израильские СМИ сообщают об инциденте с знаменитым криминальным адвокатом в тюрьме Аялон.
53-летний адвокат, житель Ха-Шарон, прибыл в тюрьму для встречи с клиентом, известным криминальным авторитетом.
Тюремная администрация знала, что он проносит клиенту наркотики и получила ордер суда на обыск.
Адвокат, когда ему объявили об обыске проглотил пакет с наркотиками.
Адвокат был арестован на месте. В настоящий момент работники ШАБАС и полиции осуществляют процесс извлечения проглоченного пакета из кишечника адвоката.
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