15.03 23:07 MIGnews.com

Хакеры выложили в интернет скрипт для взлома Windows

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В сети опубликовали скрипт программы, которая способна взломать Windows. Об этом сообщает портал Bleeping Computer.Вредоносная программа под названием PowerShell была опубликована на сайте Github. По словам экспертов, попав на компьютер жертвы, она запрашивает данные пользователя и в случае правильного ввода высылает их на удаленные сервера. При этом, если пользователь введет неправильные данные, программа будет запрашивать их пока жертва не введет настоящие.На форуме предупреждают, что процесс взлома можно остановить только до введения связки ключей, в ином случае этот процес уже не обратим. Там также советуют, что для того чтобы избавиться от скрипта нужно завершить его процесс через диспетчер задач, файл будет называться "Windows PowerShell".Эксперты также подчеркивают, что эта хакерская уловка была создана для неопытных и не внимательных пользователей, которые не обращают внимание, какое окно или сервер запрашивает их системные данным, поэтому призывают всех юзеров быть более внимательными: характерная черта вредоносной программы - окно с синей лентой и изображением связки ключей, но при желании злоумышленники могут изменить ее внешний вид.