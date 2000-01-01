15.03 08:01 MIGnews.com

Взятки в Israel Aerospace Industries : арестованы 13 человек

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После тайного расследования, длившегося несколько месяцев, полиция арестовала 13 человек по крупному делу о коррупции в концерне Israel Aerospace Industries.Арестованные - сотрудники IAI и бывший высокопоставленный офицер ЦАХАЛа - “фигура, хорошо известная в военно-политическом истеблишменте”.Также арестован член совета директоров IAI и банковский менеджер.Расследование получило название “дело 630”. Полиция подозревает “систематическую и фундаментальную коррупцию” в IAI. Следователи сообщают о большом количестве вовлеченных в коррупционную схему лиц - на разных уровнях концерна, среди консультантов и подрядчиков IAI.В ходе арестов были проведены обыски в офисах и домах подозреваемых. Дело ведет подразделение 433 Лахав по борьбе с коррупцией.