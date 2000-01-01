Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Взятки в Israel Aerospace Industries : арестованы 13 человек 15.03 08:01   MIGnews.com

Взятки в Israel Aerospace Industries : арестованы 13 человек

После тайного расследования, длившегося несколько месяцев, полиция арестовала 13 человек по крупному делу о коррупции в концерне Israel Aerospace Industries.

Арестованные - сотрудники IAI и бывший высокопоставленный офицер ЦАХАЛа - “фигура, хорошо известная в военно-политическом истеблишменте”.

Также арестован член совета директоров IAI и банковский менеджер.

Расследование получило название “дело 630”. Полиция подозревает “систематическую и фундаментальную коррупцию” в IAI. Следователи сообщают о большом количестве вовлеченных в коррупционную схему лиц - на разных уровнях концерна, среди консультантов и подрядчиков IAI.

В ходе арестов были проведены обыски в офисах и домах подозреваемых. Дело ведет подразделение 433 Лахав по борьбе с коррупцией.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:06
Взорвавшаяся пиротехническая фабрика работала без лицензии
08:49
Трамп платил $38 млн. налогов при доходе в $150 млн.
08:10
Новая уступка ортодоксам: Йешивы освободят от арноны
07:44
"Нетаниягу в заложниках у Смотрича и обезумел от Беннета"
07:25
Угроза Тиллерсона: США выйдут из Совета по Правам Человека
07:12
Абу Мазен: При Трампе можно будет заключить мир с Израилем
06:33
Модиин свяжут со скоростной ж/д веткой Тель-Авив–Иерусалим
05:16
Картину Гитлера выставили на выставке безумия в Италии
04:45
Ученые: Земля может превратиться в гигантский снежок
03:48
CNN выпустила фильм о самом могущественном человеке в мире
02:14
Американец сбросил 27 кг, съедая гору фастфуда
01:10
Меган Фокс снялась в сексуальной фотосессии нижнего белья  
00:27
Япония начнет поиск воды на Марсе в 2020 году
23:33
Ученые назвали идеальное время для брака
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus