15.03 21:50 MIGnews.com

Число погибших в обвале в Эфиопии возросло до 113 человек

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Число погибших в результате обрушения на свалке в столице Эфиопии резко возросло до 113 человек, как заявил в среду, 15 марта, официальный представитель города Аддис-Абеба.В стране начались три дня траура по жертвам, в основном женщинам и детям.В среду вечером, 15 марта, Дагмавит Могес подтвердил новые потери. Между тем, мэр Аддис-Абебы Дириба Кума заявил, что поисково-спасательные работы скоро будут завершены, и начнется расследование причин катастрофы.Ранее сообщалось о 48 погибших в результате обвала на огромной мусорной свалке на окраине эфиопской столицы Аддис-Абеба.Сотни людей живут на 50-летней свалке Реппи, единственном в городе полигоне, занимающемся уборкой продуктов и предметов, которые они могут продавать, таких как перерабатываемый металл."Чтобы предотвратить повторение подобных событий, люди, которые жили в этом районе, теперь доставлены в молодежные центры в других частях города", - сказал представитель города Амаре Меконен.