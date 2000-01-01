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Число погибших в обвале в Эфиопии возросло до 113 человек | Фото: Thinkstock15.03 21:50   MIGnews.com

Число погибших в обвале в Эфиопии возросло до 113 человек

Число погибших в результате обрушения на свалке в столице Эфиопии резко возросло до 113 человек, как заявил в среду, 15 марта, официальный представитель города Аддис-Абеба.

В стране начались три дня траура по жертвам, в основном женщинам и детям.

В среду вечером, 15 марта, Дагмавит Могес подтвердил новые потери. Между тем, мэр Аддис-Абебы Дириба Кума заявил, что поисково-спасательные работы скоро будут завершены, и начнется расследование причин катастрофы.

Ранее сообщалось о 48 погибших в результате обвала на огромной мусорной свалке на окраине эфиопской столицы Аддис-Абеба.

Сотни людей живут на 50-летней свалке Реппи, единственном в городе полигоне, занимающемся уборкой продуктов и предметов, которые они могут продавать, таких как перерабатываемый металл.

"Чтобы предотвратить повторение подобных событий, люди, которые жили в этом районе, теперь доставлены в молодежные центры в других частях города", - сказал представитель города Амаре Меконен.
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