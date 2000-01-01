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Германия: раскрыта ультраправая террористическая группировка | Фото: Thinkstock15.03 21:02   MIGnews.com

Германия: раскрыта ультраправая террористическая группировка

Трое мужчин и одна женщина были приговорены к тюремному заключению сроком от трех до пяти лет за то, что они сформировали крайне правую террористическую группировку в Германии, планируя бомбить дома беженцев. Такую тактику осужденные избрали, чтобы напугать мигрантов, и спровоцировать их покинуть страну.

Мюнхенский государственный суд постановил, что в августе 2014 года четверо основали так называемое общество "Oldschool". Группа выросла до 30 членов, которые планировали совершать нападения на иностранцев и дома беженцев из-за их расистских, антисемитских и антимусульманских убеждений, говорится в постановлении суда.

Судья Рейнхольд Байер заявил в своем вердикте, что группировка хотела изгнать беженцев из Германии, даже если это означало убийство людей, сообщило немецкое информационное агентство dpa.
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