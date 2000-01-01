15.03 20:17 MIGnews.com
Второй взрыв в Дамаске: есть погибшие
Второй взрыв прогремел в Дамаске после того, как ранее террорист-смертник убил, по меньшей мере, 30 человек в главном судебном здании столицы, как сообщают сирийские государственные СМИ.
Агентство новостей SANA сообщает, что второй террорист-смертник взорвал себя в ресторане в районе Рабве, убив нескольких человек.
Телеканал Ikhbariyeh сообщил, что террориста преследовали сотрудники службы безопасности, когда он нырнул в ресторан и взорвал свой жилет, начиненный взрывчаткой.
Ни одна из террористических группировок на данный момент не взяла на себя ответственность за теракт.
Детали уточняются.
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