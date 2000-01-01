15.03 20:17 MIGnews.com

Второй взрыв в Дамаске: есть погибшие

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Второй взрыв прогремел в Дамаске после того, как ранее террорист-смертник убил, по меньшей мере, 30 человек в главном судебном здании столицы, как сообщают сирийские государственные СМИ.Агентство новостей SANA сообщает, что второй террорист-смертник взорвал себя в ресторане в районе Рабве, убив нескольких человек.Телеканал Ikhbariyeh сообщил, что террориста преследовали сотрудники службы безопасности, когда он нырнул в ресторан и взорвал свой жилет, начиненный взрывчаткой.Ни одна из террористических группировок на данный момент не взяла на себя ответственность за теракт.Детали уточняются.