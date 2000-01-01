15.03 18:22 MIGnews.com

Отец Азарии: "Верните мне моего сына!"

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"Верните мне моего сына", - заявил Чарли Азария, отец осужденного солдата Эльора Азарии, который был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения после того, как в марте этого года был признан виновным в непредумышленном убийстве.Отец Эльора Азарии, осужденного за убийство иммобилизованного террориста в Хевроне, потребовал его освобождения на пресс-конференции, которую он собрал возле здания Кнессета в Иерусалиме в среду утром, 15 марта.Азария зачитал письмо законодателям, призывая их работать от имени Эльора.Письмо было озаглавлено "Реальная история из Хеврона 24 марта 2016 года". В нем Азария описывает события, произошедшие год назад, с его собственной точки зрения."Для всех очевидно, что Эльор невиновен. Я подготовил документ, в котором описывается все, что произошло, подробно, и на основе документа, подтверждаемого доказательствами, мы докажем, что Эльор невиновен в совершении какого-либо преступления", - заявил Чарли Азария.Отец осужденного солдата также обратился к президенту Израиля Реувену Ривлину и заявил: "Сэр, вы сказали, что ЦАХАЛ - это армия людей. Сегодня люди обращаются к вам и просят освободить Эльора. Хотя средства массовой информации изображают нас ненормальными, Я чувствую сегодня именно то, что чувствует премьер-министр Израиля г-н Биньямин Нетаниягу"."Как унижают его и его жену. Они превратили нас во врагов народа, но это не так - мы любим страну и народ. Сейчас мы продолжаем продвигать апелляцию по делу Эльора по рекомендациям адвокатов, и мы будем продолжать делать это, пока кто-то наверху не проснется", - подчеркнул Азария.