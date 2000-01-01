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16.03 01:17   MIGnews.com

Тереза Мэй не станет запрещать в Британии хиджабы

Правительство Великобритании не намерено вносить никаких законопроектов о запрете женщинам носить на рабочем месте религиозную одежду и символику. Об этом заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выступая в парламенте страны 15 марта.

"У нас в стране крепкая традиция поддержки свободы самовыражения. Все женщины имеют право выбирать сами, что им носить. Мы не будем вносить никаких законопроектов на эту тему. Что касается этого конкретного вопроса, я понимаю, что речь идет, в первую очередь, о хиджабах. Бывают ситуации, когда лучше, чтобы их не было: например, при досмотрах на границе или, может быть, в судах. Отдельные институты могут решать сами, что им запрещать", — сказала Мэй, отметив, что это регуляция дресс-кода не входит в задачи правительства.

Согласно решению Европейского суда, опубликованному во вторник, работодатели могут ввести запрет в том случае, если есть "внутреннее правило компании, которое запрещает видимое ношение какого-либо философского или религиозного символа". В таком случае запрет, как постановил суд, "не является прямой дискриминацией".
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