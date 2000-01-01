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Нелегал из Мексики покончил с собой после задержанния в США | Фото: The U.S. Army/Flickr15.03 15:01   MIGnews.com

Нелегал из Мексики покончил с собой после задержанния в США

Уже второй за месяц мигрант из Мексики покончил с собой при неудачной попытке незаконно проникнуть в США. Как сообщает Excelsior, 3 марта американские пограничники задержали 42-летнего нелегала и поместили его в американскую тюрьму в Эль-Пасо. Спустя неделю он наложил на себя руки.

Издание отмечает, что мигрант не впервые предпринимал попытку пересечь границу в обход законодательства. Консульство Мексики в США установило контакт с погибшего мексиканца и занимается вопросом возвращения его тела на родину.

Стоит напомнить, что это уже второй случай самоубийства мексиканских мигрантов после вступления в права американского президента Дональда Трампа. Когда 22 февраля 45-летнего Гуадалупу Оливаса Валенсии в третий раз депортировали из США, он спрыгнул с моста у пограничного пункта Чапарраль.
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