15.03 15:01 MIGnews.com

Нелегал из Мексики покончил с собой после задержанния в США

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Уже второй за месяц мигрант из Мексики покончил с собой при неудачной попытке незаконно проникнуть в США. Как сообщает Excelsior, 3 марта американские пограничники задержали 42-летнего нелегала и поместили его в американскую тюрьму в Эль-Пасо. Спустя неделю он наложил на себя руки.Издание отмечает, что мигрант не впервые предпринимал попытку пересечь границу в обход законодательства. Консульство Мексики в США установило контакт с погибшего мексиканца и занимается вопросом возвращения его тела на родину.Стоит напомнить, что это уже второй случай самоубийства мексиканских мигрантов после вступления в права американского президента Дональда Трампа. Когда 22 февраля 45-летнего Гуадалупу Оливаса Валенсии в третий раз депортировали из США, он спрыгнул с моста у пограничного пункта Чапарраль.