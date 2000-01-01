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Авиакрушение беспилотника ВВС ЦАХАЛа в секторе Газе | Фото: ЦАХАЛ15.03 14:47   MIGnews.com

Авиакрушение беспилотника ВВС ЦАХАЛа в секторе Газе

В израильской армии сообщили о крушении в секторе Газа небольшого беспилотника "Скайларк" (Skylark – в пер. с англ. "Жаворонок"). Сообщается, что дрон потерпел крушение на севере анклава.

При каких обстоятельствах это произошло на данный момент неизвестно.

"Инцидент расследуется", - цитирует Times of Israel пресс-службу Армии обороны Израиля.

Издание отмечает, что, по всей видимости, угрозы попадания в руки палестинских террористов засекреченной информации нет.
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