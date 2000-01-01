15.03 14:47 MIGnews.com

Авиакрушение беспилотника ВВС ЦАХАЛа в секторе Газе

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В израильской армии сообщили о крушении в секторе Газа небольшого беспилотника "Скайларк" (Skylark – в пер. с англ. "Жаворонок"). Сообщается, что дрон потерпел крушение на севере анклава.При каких обстоятельствах это произошло на данный момент неизвестно."Инцидент расследуется", - цитирует Times of Israel пресс-службу Армии обороны Израиля.Издание отмечает, что, по всей видимости, угрозы попадания в руки палестинских террористов засекреченной информации нет.