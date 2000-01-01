15.03 14:18 MIGnews.com

Умерла олимпийская чемпионка по гимнастике Наймушина

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Наймушина скончалась в возрасте 52 лет. Об этом сообщает Федерация спортивной гимнастики России.Спортсменка, завоевавшая чемпионский титул на Олимпиаде 1980 года, умерла 14 марта. Причина ее смерти пока не установлена и, по словам ее тренера Валентина Шевчука, станет известна после вскрытия. Он отметил также, что уход Наймушиной из жизни стал для него неожиданностью.Похороны спортсменки, по предварительной информации, состоятся в пятницу, 17 марта. Их организацией займется дочь Валентина Шевчука, которая должна сегодня вернуться с гимнастического турнира в Канаде.Елена Наймушина была воспитанницей красноярской школы спортивной гимнастики. В 1980 году она завоевала золото московской Олимпиады в командных соревнованиях. Кроме того, среди ее наград – серебро чемпионата мира 1979 года, Кубок мира 1980 года в упражнении на бревне и серебро в вольных упражнениях.