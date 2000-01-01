15.03 14:18 MIGnews.com

На севере Лондона появился знак "осторожно, евреи!"

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Неизвестные антисемиты разместили в "еврейском" районе Лондона антисемитский "дорожный знак" – предупреждающий красный треугольник с фигурой ортодоксального еврея в центре. Как пишет The Independent, знак "осторожно, евреи!" был обнаружен утром в начале этой недели в 200 метрах от синагоги Стэмфорд-хилл.Правозащитная районная организация Shomrim сообщила о случившемся в полицию и районный совет и вечером 14 марта антисемитскую проделку удалили. Руководитель Shomrim Барри Бард говорит, что произошедшее встревожило жителей Стэмфорд-хилла."Знак очень обеспокоил местных еврейских жителей. В особенности потому, что он был расположен в непосредственной близости от синагоги", - цитирует Барда The Independent.Местные политики осудили выходку юдофобов. Лейбористы Дайан Эббот (теневой министр внутренних дел, представитель Хакни-Норт и Стоук-Ньюингтон в парламенте) и Дэвид Лэмми (депутат от Тоттенхэма) раскритиковали ее, назвав этот инцидент "презренным и мерзким", отметив, что такому не место в современном британском обществе.На данный момент неясно, кто несет за это ответственность и каковы были их мотивы.