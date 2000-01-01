Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Адмирал и офицеры ВМС США продавали военные секреты за секс | Фото: Official U.S. Navy Page/Flickr15.03 12:41   MIGnews.com

Адмирал и офицеры ВМС США продавали военные секреты за секс

Министерство юстиции США обвинило отставного адмирала ВМС США Брюса Лавлесс, а также главу аппарата командующего Седьмым флотом США Дэвида Ньюланда и еще семь высокопоставленных военнослужащих в выдаче военных тайн за границу. Все подозреваемые были задержаны в штатах Калифорния, Техас, Флорида, Колорадо и Вирджиния.

Их обвиняют в содействии "толстому Леонарду" – владельцу сингапурской фирмы Glenn Defence Marine Asia Леонарду Гленну Фрэнсису, который за наборы сигар, дорогой коньяк и дикие секс-вечеринки в фешенебельных отелях выведывал место дислокации боевых кораблей и подводных лодок США.

За совершенные преступления против безопасности Соединенных Штатов Лавлессу и офицерам грозит наказание до 20 лет тюрьмы, а 15 марта адмирал обязан прибыть в суд в Сан-Диего.

Glenn Defence Marine Asia – компания, которая четверть века обслуживала американские корабли в азиатских портах. Как выяснилось, военнослужащие американских ВМС, вплоть до адмиралов, помогали ее владельцу, перенаправляя свои судна в подконтрольные ему порты. Помимо того, в ходе следствия обнаружилось, что в Glenn Defence Marine Asia практиковались подделка накладных, завышение расценок и откаты. В результате в сентябре 2013 года "толстый Леонард" был арестован и осужден в США за мошенничество.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:37
Как работают инструкторы Крав Мага
13:07
Партнерство России и Ирана. Перспективы развития
12:37
Приговор убийце раввина Михаэля Марка
12:17
ИГ готовило на 8 марта в Москве теракт
12:16
Кнессет объявил о выходе Орли Леви Абекасис из фракции НДИ
12:03
В Новосибирске нашли баню "жарче, чем печи Освенцима"
11:29
Принят закон Форера против подстрекателей в Кнессете
11:19
Турция расторгает миграционное соглашение с ЕС
11:03
США требуют от Иордании выдать террористку из Сбарро
10:53
Бен Аффлек прошел курс лечения алкоголизма
10:52
Опубликовано имя убийцы медсестры в Холоне
10:30
Демократ заплатит $5 млн. за налоговую декларацию Трампа
10:07
9 мая в Южной Корее пройдут досрочные выборы президента
09:56
"Ликудников", не голосовавших за закон муэдзинов, накажут
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus