15.03 12:41 MIGnews.com

Адмирал и офицеры ВМС США продавали военные секреты за секс

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Министерство юстиции США обвинило отставного адмирала ВМС США Брюса Лавлесс, а также главу аппарата командующего Седьмым флотом США Дэвида Ньюланда и еще семь высокопоставленных военнослужащих в выдаче военных тайн за границу. Все подозреваемые были задержаны в штатах Калифорния, Техас, Флорида, Колорадо и Вирджиния.Их обвиняют в содействии "толстому Леонарду" – владельцу сингапурской фирмы Glenn Defence Marine Asia Леонарду Гленну Фрэнсису, который за наборы сигар, дорогой коньяк и дикие секс-вечеринки в фешенебельных отелях выведывал место дислокации боевых кораблей и подводных лодок США.За совершенные преступления против безопасности Соединенных Штатов Лавлессу и офицерам грозит наказание до 20 лет тюрьмы, а 15 марта адмирал обязан прибыть в суд в Сан-Диего.Glenn Defence Marine Asia – компания, которая четверть века обслуживала американские корабли в азиатских портах. Как выяснилось, военнослужащие американских ВМС, вплоть до адмиралов, помогали ее владельцу, перенаправляя свои судна в подконтрольные ему порты. Помимо того, в ходе следствия обнаружилось, что в Glenn Defence Marine Asia практиковались подделка накладных, завышение расценок и откаты. В результате в сентябре 2013 года "толстый Леонард" был арестован и осужден в США за мошенничество.