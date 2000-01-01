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В Новосибирске нашли баню `жарче, чем печи Освенцима` 15.03 12:03   MIGnews.com

В Новосибирске нашли баню "жарче, чем печи Освенцима"

Пользователи сети возмущены – в Новосибирске обнаружена баня, работающая под весьма недвузначным слоганом: "Освенцим отдыхает". Название парилки соответствующее: "Абвер" – орган военной разведки и контрразведки нацистской Германии.

Как сказано на сайте заведения, баня находится на реке Обь, в уединенном месте города, где никого нет на 600 метров. Причем посетители оставляют преимущественно положительные отзывы.

Портал "НГС. Новости" провел свое расследование.

"Вы знаете, что такое Освенцим? И что там делали? Сжигали людей, да? А у меня баня такая жаркая, что жарче, чем в Освенциме", — сказал владелец бани Вячеслав Боев, когда ему позвонили журналисты под видом потенциальных клиентов.

Когда же "концбаня" привлекла внимание российских СМИ, владелец сменил ее название на "Абвцд" и убрал слоган со своего сайта. А радиостанции "Говорит Москва" он объяснил, что такой необычный выбор для названия бани был сделан неслучайно, хоть ничего общего с Аушвицем он и не имеет.

"Компьютерщик, который делал сайт, объяснял, что поисковики по первым буквам ищут. То есть, если на букву "А" начинается, то когда ищут, она первой выскакивает в поисковике. А созвучие "АБВ" — это уже гарантия того, что название будет постоянно наверху", - сказал Боев.
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