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ИГ готовило на 8 марта в Москве теракт | Фото: Thinkstock15.03 12:17   MIGnews.com

ИГ готовило на 8 марта в Москве теракт

Сторонник террористической организации "Исламское государство" (ИГ, также известна, как ISIS) nпланировавший самоподрыв во время праздничных гуляний в Москве 8 марта, был задержан в начале месяца в одном из столичных аэропортов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в одной из силовых структур.

"В начале марта в одном из аэропортов Москвы для проверочных мероприятий был задержан 23-летний гражданин Таджикистана Изаттило М. Пассажир прибыл из Стамбула, встречающих его лиц он не знал, ранее границы России не пересекал", – говорится в публикации. По информации "Известий", во время опроса в служебном помещении гражданин Таджикистана понял, что его собираются депортировать на родину, где ему грозит пожизненный срок, и сильно испугался.

"Изаттило попытался разбить свой телефон, затем схватил ножницы и воткнул себе в шею, пытаясь перерезать горло. Помешать суициду успели сотрудники спецслужб, скрутившие его. Гражданина Таджикистана доставили в больницу. В ходе проверки выяснилось, что Изаттило М. успел повоевать в Сирии", – сказал источник издания.

Как пишет газета, "в ходе следственных действий гражданин Таджикистана признался в том, что приехал в Москву для совершения теракта – неудавшийся смертник собирался взорвать себя во время празднования 8 марта".

Взрывчатку и поражающие элементы для самодельного взрывного устройства ему должны были предоставить на месте, то есть в Москве.

По данным издания, после получения всей необходимой информации сотрудники российских силовых структур передали задержанного своим таджикским коллегам.
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