16.03 00:31 MIGnews.com

У пассажирки во время полета взорвались наушники

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Пассажирка рейса Пекин-Мельбурн получила серьезные ожоги лица, когда у нее на голове во время полета взорвались наушники, работающие на батарейках, сообщает News.com.au.Сообщается, что примерно через два часа после пассажирка в наушниках проснулась от резкого хлопка. Одновременно женщина почувствовала жжение на лице. Горевшие наушники уже успели сползти на шею и только после этого, пострадавшая поняла, в чем дело, и бросила искрящиеся наушники на пол.Тушить наушники помог один из бортпроводников, который залил их водой.Имя пассажирки не раскрывается, как и марка наушников, однако Бюро транспортной безопасности Австралии опубликовало фотографии, на которых отчетливо видно почерневшее от сажи лицо женщины, опаленные волосы и брови, а также волдыри от ожогов на ее коже.К экстренной посадке рейса случившееся не привело, однако пассажиры чувствовали горелый запах на протяжении всей оставшейся части полета до Мельбурна.Вследствие инцидента Бюро выпустило уведомление для пассажиров об опасности использования на борту самолетов устройств, работающих от батареек. Их категорически рекомендуется не сдавать в багаж, а брать с собой в ручную кладь, с тем, чтобы иметь к ним более легкий доступ в случае возгорания.