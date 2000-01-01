16.02 03:12 MIGnews.com

Японец приехал на Гавайи и вернулся с коронавирусом

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В пятницу, 14 февраля, органы здравоохранения штата Гавайи начали расследование после того, как японский турист заболел на острове Оаху и дал положительный результат на новый коронавирус вскоре после возвращения на родину.Этот случай привлек общественное внимание на пресс-конференции в Гонолулу губернатором Дэвидом Айджем и высокопоставленными должностными лицами здравоохранения штата, которые заявили, что этот человек, как полагают, заразился в Японии до того, как отправиться в поездку или по дороге на Гавайи.Это предположение основано на 14-дневном инкубационном периоде вируса, а также на том факте, что у человека появились симптомы заболевания менее чем через неделю на Гавайях, заявили представители здравоохранения штата.По словам чиновников, пациент и его жена посетили остров Мауи с 28 января по 3 февраля, а затем отправились в Оаху, где пробыли до 7 февраля до своего возвращения в свой дом в префектуре Аити в центральной Японии.У мужчины не было никаких признаков болезни, пока он не приехал в Оаху, где у него впервые появились простудные респираторные симптомы, но не было лихорадки, сообщил журналистам директор по здравоохранению штата Брюс Андерсон.Вернувшись в Японию, он заболел серьезнее и, по словам Андерсона, прошел обследование на коронавирус после госпитализации. Расследование и поиск возможных заразившихся на Гавайях продолжается.