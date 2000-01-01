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Таиланд: новый случай заболевания коронавирусом | Фото:15.02 08:44   MIGnews.com

Таиланд: новый случай заболевания коронавирусом

В субботу, 15 февраля, в министерстве здравоохранения сообщили, что в Таиланде зарегистрирован новый случай заболевания коронавирусом, в результате чего общее количество в стране достигло 34 с января.

Новый случай - 35-летняя тайская женщина, из медицинского персонала, которая заболела в результате контакта с пациентом. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор Департамента контроля заболеваний Суванчай Ваттанайчароенхия.

Более 1500 человек в Китае умерли от вируса, но в Таиланде смертельных случаев пока не зарегистрировано.


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