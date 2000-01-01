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На Гаите в приюте вспыхнул пожар: погибли дети | Фото:15.02 17:20   MIGnews.com

На Гаити в приюте вспыхнул пожар: погибли дети

На Гаити произошел пожар в детском доме при церкви, который унес жизни 15 детей, сообщил CNN cо ссылкой на данные местной полиции.

Сообщается, что трагический инцидент случился 14 февраля в приюте американской религиозной организации около столицы Гаити Порт-о-Пренс. Причиной могло послужить возгорание из-за использования свечей.

Отмечается, что двое детей погибли от огня в самом приюте. 13 детей скончались в больнице из-за проблем с дыханием.

Местный судья Раймонд Жан Антуан сообщил, что приют работал без разрешения властей и находился в неприспособленном для этого здании. В момент пожара в здании было около 66 детей и всего трое взрослых.


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