15.02 17:20 MIGnews.com

На Гаити в приюте вспыхнул пожар: погибли дети

Поделиться

Все по теме

Комментарии





На Гаити произошел пожар в детском доме при церкви, который унес жизни 15 детей, сообщил CNN cо ссылкой на данные местной полиции.Сообщается, что трагический инцидент случился 14 февраля в приюте американской религиозной организации около столицы Гаити Порт-о-Пренс. Причиной могло послужить возгорание из-за использования свечей.Отмечается, что двое детей погибли от огня в самом приюте. 13 детей скончались в больнице из-за проблем с дыханием.Местный судья Раймонд Жан Антуан сообщил, что приют работал без разрешения властей и находился в неприспособленном для этого здании. В момент пожара в здании было около 66 детей и всего трое взрослых.