15.02 19:23 MIGnews.com

Атака Израиля в Сирии: убиты два иранских генерала

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Газета A-Sharq Al-Awsat сообщает, что в результате израильской атаки в Сирии два дня назад погибли четыре иранских военнослужащих.Двое из погибших являются “высокопоставленными офицерами” - генерал Ридаи Махмади, командующий силами Корпуса стражей иранской революции в Дамаске и генерал Хадж Хусейн, занимавшийся снабжением иранских сил.По данным газеты, “Израиль пришел к заключению, о том, что Россия более не в состоянии противостоять иранскому влиянию в Сирии, и поэтому израильтяне решили интенсифицировать свои атаки, несмотря на возражения Москвы”.