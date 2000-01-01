15.02 16:17 MIGnews.com
Йеменские хути сбили саудовский истребитель
Йеменские боевики хуситы сбили истребитель Военно-воздушных сил Саудовской Аравии, которая состоит в международной коалиции.
Крушение самолета подтвердили в Министерстве обороны Саудовской Аравии.
Йеменские повстанцы обвинили возглавляемую саудитами коалицию в нанесении авиаударов, в результате которых якобы погибли более 30 человек, в числе которых и мирные жители.
В то же время, о судьбе пилотов сбитого истребителя ничего не сообщается.
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