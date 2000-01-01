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Йеменские хути сбили саудовский истребитель | Фото:15.02 16:17   MIGnews.com

Йеменские хути сбили саудовский истребитель

Йеменские боевики хуситы сбили истребитель Военно-воздушных сил Саудовской Аравии, которая состоит в международной коалиции.

Крушение самолета подтвердили в Министерстве обороны Саудовской Аравии.

Йеменские повстанцы обвинили возглавляемую саудитами коалицию в нанесении авиаударов, в результате которых якобы погибли более 30 человек, в числе которых и мирные жители.

В то же время, о судьбе пилотов сбитого истребителя ничего не сообщается.


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