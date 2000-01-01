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В Китае вылечили двухмесячную девочку от коронавируса | Фото:15.02 14:04   MIGnews.com

В Китае вылечили двухмесячную девочку от коронавируса

Двухмесячной девочку, которая заразилась коронавирусом в Китае и стала самой юной пациенткой с этим диагнозом, удалось вылечить. Об этом сообщает портал Weibo.

Китайские медики выписали ребенка из больницы провинции Гуйчжоу в субботу, 15 февраля, вместе с еще тремя выздоровевшими пациентами.

Напомним, что вспышка коронавируса Covid-2019 произошла 31-го декабря 2019 года на рыбном рынке в городе Ухань. На данный момент число жертв превысило 1500 человек.


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