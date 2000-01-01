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ISIS планировала взорвать нефтехранилище в Швейцарии | Фото:16.02 01:50   MIGnews.com

ISIS планировала взорвать нефтехранилище в Швейцарии

Террористическая группировка "Исламское государство" планировала устроить теракт в Швейцарии. Целью должно было стать нефтехранилище женевского города Вернье, сообщает издание Le Temps.

Правоохранительным органам удалось предотвратить атаку.

Террористы планировали ворваться на объект и взорвать цистерны с нефтью, рассказал министр кантонального правительства Мауро Поджи. Однако в момент подготовки об их планах узнала швейцарская разведка.

Теракт члены группировки намеревались совершить весной прошлого года.


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