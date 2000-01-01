16.02 01:50 MIGnews.com

ISIS планировала взорвать нефтехранилище в Швейцарии

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Террористическая группировка "Исламское государство" планировала устроить теракт в Швейцарии. Целью должно было стать нефтехранилище женевского города Вернье, сообщает издание Le Temps.Правоохранительным органам удалось предотвратить атаку.Террористы планировали ворваться на объект и взорвать цистерны с нефтью, рассказал министр кантонального правительства Мауро Поджи. Однако в момент подготовки об их планах узнала швейцарская разведка.Теракт члены группировки намеревались совершить весной прошлого года.