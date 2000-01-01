15.02 12:03 MIGnews.com

Ученые назвали источник и разносчик коронавируса

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В Министерстве науки и техники Китая обнаружили наоиболее вероятный источник и разносчик смертельного коронавируса. Им оказались летучие мыши, сообщает РИА Новости.Начальник управления по научно-техническому развитию ведомства У Юаньбинь сообщил, что скорее всего именно эти животные переносят пневмонию, вызываемую указанным вирусом.Сообщается, что новый тип коронавируса на 90 процентов идентичен с коронавирусом из организма летучей мыши из города Чжоушань, провинция Чжэцзян.Напомним, что по всему миру заражены уже более 60 000 человек. Смертельных случаев около 1500.