15.02 10:13 MIGnews.com

Китай поможет компаниям, пострадавшим от коронавируса

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Китай поможет компаниям возобновить производство как можно скорее после застоя в связи со вспышкой коронавируса, заявил в субботу, 15 февраля, вице-глава центрального банка.Вторая по величине экономика в мире пострадала от быстро распространяющейся эпидемии коронавируса, в результате которой погибли более 1500 человек.Заместитель председателя Китайской комиссии по регулированию банковского и страхового сектора Лян Тао заявил на пресс-конференции, что Китай ускорит кредитование и кредитную поддержку ключевых инвестиционных проектов при поддержке малых и частных компаний, пострадавших от вспышки вируса.Кроме того, Сюань Чаннэн, заместитель главы валютного регулятора страны, заявил на брифинге, что Китай, как ожидается, будет поддерживать небольшой профицит счета текущих операций и сохранять базовый баланс в международных платежах.