15.02 08:51 MIGnews.com

Cреди убитых в школе во Флориде есть еврейские ученики

Students exit Florida high school carrying Valentine's Day balloons amid deadly school shooting. https://t.co/4QuB0Hghrp pic.twitter.com/IZd8IQznp7 — ABC News (@ABC) 14 февраля 2018 г.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 февраля 2018 г.

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Как стало известно, среди убитих в стрельбе в школе города Паркленд, штат Флорида есть и еврейские школьники. Их количество и личности уточняются.Об этом в четверг, 15 февраля сообщает Arutz Sheva.По данным издания, убийца арестован. Им оказался бывший ученик этой школы 19-летний Николас Круз. Он был ранее исключен из данного учебного заведения из-за проблем с дисциплиной и, возможно, решил отомстить школьникам и учителям.Напомним, Круз пришел в учебное заведение с оружием и противогазом. Он также имел при себе дымовые гранаты. После приведения их в действе сработал сигнал пожарной тревоги. Дети выбежали в коридор, и убийца стал стрелять по толпе.По словам шерифа полиции Скотта Исраэля, Круз был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15 и "бесчисленными патронами". Молодой человек был задержан в нескольких километрах от учебного заведения спустя два часа после стрельбы. Как заявили местные власти, преступник был госпитализирован."12 человек были убиты в школе, двое - у здания школы, один - на улице и двое умерли в госпитале. Среди погибших - как ученики, так и взрослые", - сообщил шериф.Президент США Дональд Трамп в Twitter принес соболезнования семьям погибших детей, отметив, что американские дети и учителя не должны чувствовать себя в опасности в школе.