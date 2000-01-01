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Cреди убитых в школе во Флориде есть еврейские ученики | Фото:15.02 08:51   MIGnews.com

Cреди убитых в школе во Флориде есть еврейские ученики

Как стало известно, среди убитих в стрельбе в школе города Паркленд, штат Флорида есть и еврейские школьники. Их количество и личности уточняются.

Об этом в четверг, 15 февраля сообщает Arutz Sheva.

По данным издания, убийца арестован. Им оказался бывший ученик этой школы 19-летний Николас Круз. Он был ранее исключен из данного учебного заведения из-за проблем с дисциплиной и, возможно, решил отомстить школьникам и учителям.

Напомним, Круз пришел в учебное заведение с оружием и противогазом. Он также имел при себе дымовые гранаты. После приведения их в действе сработал сигнал пожарной тревоги. Дети выбежали в коридор, и убийца стал стрелять по толпе.

По словам шерифа полиции Скотта Исраэля, Круз был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15 и "бесчисленными патронами". Молодой человек был задержан в нескольких километрах от учебного заведения спустя два часа после стрельбы. Как заявили местные власти, преступник был госпитализирован.

"12 человек были убиты в школе, двое - у здания школы, один - на улице и двое умерли в госпитале. Среди погибших - как ученики, так и взрослые", - сообщил шериф.


Президент США Дональд Трамп в Twitter принес соболезнования семьям погибших детей, отметив, что американские дети и учителя не должны чувствовать себя в опасности в школе.


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