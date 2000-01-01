15.02 08:04 MIGnews.com

Негев: братья-бедуины держали на цепи родную сестру

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Сотрудники полиции задержали двух братьев, жителей бедуинского поселка Лакия в Негеве, по подозрению в незаконном лишении свободы и издевательствах над своей сестрой.Об этом в четверг, 15 февраля сообщает Десятый канал ИТВ.В пресс-службе полиции отмечают, что братья женщины сажали ее на тяжелую цепь за "плохое поведение".По данным телеканала, девушку обнаружили случайно; полиция прибыла в дом подозреваемых для обыска в рамках дела о незаконном обороте оружия и наркотиков в Негеве. Офицеры освободили пленницу от оков.Правоохранители уточняют, что не единичный случай издевательств над пострадавшей.Отметим, дело жителей Лакии будет рассматриваться в мировом суде Беер-Шевы, который по запросу прокуратуры продлит срок временного тюремного заключения подозреваемых.