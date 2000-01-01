15.02 07:30 MIGnews.com

ПВО Сирии атаковали израильский разведывательный БПЛА

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В среду вечером в районе Кунейтры сирийские ПВО обстреляли израильский разведывательный самолет и вынудили его покинуть воздушное пространство Сирии.Об этом в четверг, 15 февраля сообщает информационное агентство SANA со ссылкой на командование САА, передает The Times of Israel.По данным издания, из средств противовоздушной обороны был открыть огонь по израильскому разведывательному самолету, после чего тот был вынужден вернуться в воздушное пространство Израиля."Сирийские ПВО в среду противостояли израильскому разведывательному самолету в небе над городом Эль-Кунейтра и вынудили его покинуть сирийское воздушное пространство", - говорится в сообщении.Другие источники сообщают о том, что речь идет о разведывательном беспилотнике ВВС Израиля.Израильское военное командование инцидент в воздушном пространстве Сирии на данный момент не комментирует.Напомним, что несколькими днями ранее сирийские ПВО в ответ на обстрел территории САР атаковали самолеты F-16 израильских военно-воздушных сил. В итоге один самолет был сбит. Двое пилотов успели катапультироваться.Вскоре после этого инцидента израильские ВВС атаковали военные объекты в центре Сирии. Министерство обороны Израиля и ЦАХАЛ подтверждали нанесение ударов по 12 целям в Сирии, в том числе по иранскому центру связи. "Хизбалла" сообщала, что ЦАХАЛ атаковал ангары с иранскими беспилотными аппаратами на авиабазе Тийяс (Т-4) в провинции Хомс. Был причинен значительный ущерб.